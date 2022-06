Die SAP-Aktie hat sich von ihren Tiefs etwas gelöst und konnte im frühen Freitagshandel wieder die 90-Euro-Marke überwinden. Seit Jahresanfang steht immer noch ein Minus von über 25 Prozent zu Buche. Wenig zielführend in diesem Kontext ist ein Bericht des manager magazin, der von Unstimmigkeiten innerhalb des Top-Managements spricht.Demnach habe Ende April in Florida ein Führungstreffen von SAP stattgefunden, in welchem CEO Klein die Führungsriege über seine Strategie informierte. Das Treffen habe ...

