Die Aktie der TUI gibt im frühen Handel erneut nach. Ein Grund hierfür dürfte die jüngste Meldung des Reisekonzerns sein: So verliert das Unternehmen seinen langjährigen Chef. Denn der Vorstandsvorsitzende Fritz Joussen legt überraschend sein Amt als Vorstandsvorsitzender vorzeitig zum 30. September nieder (DER AKTIONÄR berichtete).Dies teilte der Konzern für viele Marktteilnehmer überraschend am Freitag in Hannover mit. Das Präsidium des Aufsichtsrats schlägt als Nachfolger den bisherigen Finanzvorstand ...

