Die ungewisse künftige Gasversorgung hat am Donnerstag im Versorgersektor Spuren hinterlassen. Die Papiere von RWE als mutmaßlicher Profiteur der Energiekrise gehörte mit einem Plus von 0,6 Prozent zu den wenigen Gewinnern im DAX. Auch am Freitag kann das Papier weiter leicht zulegen. Am späten Vormittag notiert RWE 0,8 Prozent im Plus.Uniper hingegen als großer Leidtragender verringerter russischer Gaslieferungen gehörte am Donnerstag zu den Top-Verlieren im MDAX. Auch zum Wochenschluss geht es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...