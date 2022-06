Wir nähern uns dem Höhepunkt der Unsicherheit in Europa, da sich am Horizont ein perfekter Sturm bilden könnte. Die Anleger rechnen mit einer deutlich restriktiveren Politik, als sie in Großbritannien und im Euroraum gerechtfertigt wäre - zwei Volkswirtschaften, die im Gegensatz zu den USA weit unter ihrem Potenzial arbeiten, wobei sich die britische Wirtschaft bereits verlangsamt hat und die des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...