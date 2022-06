Kommt jetzt Schwung in die BioNTech Aktie? Nach der charttechnischen Bärenfalle vom Mittwoch konnte die Biotech-Aktie gestern an der NASDAQ auf Schlusskursbasis fast 7 Prozent an Wert gewinnen. Mit 132,29 Dollar fing es aus dem Handel. Seit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...