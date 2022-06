Eigentlich sollte der Sommer das große Comeback des Flugverkehrs bringen. Die Fluggesellschaften erwarteten teils größere Geschäfte als vor Corona. Doch wegen Personalmangels herrscht nun an den Flughäfen oft großes Chaos. Die Lufthansa hat angekündigt, über die 900 bereits bekannten Flüge weitere 2.200 zu streichen. Was das für die Lufthansa-Aktie bedeutet. Der Luftverkehr hat mit Personalmangel in der Hochsaison zu kämpfen, vor allem bei Bodendiensten, ...

