Pyramid Analytics (Pyramid), ein wegweisender Plattformanbieter für Entscheidungsintelligenz, gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Finalist für die 15. jährlichen Ventana Research Digital Innovation Awards ausgewählt wurde. Die Pyramid Decision Intelligence Platform des Unternehmens ist einer von nur drei Finalisten in der Kategorie Analytics. Das Segment Business Intelligence und Analytik des weltweiten Softwaremarktes ist hart umkämpft. Es gibt in diesem Bereich schätzungsweise 120 Anbieter. Ventana Research wird den Gewinner am 29. Juni 2022 bekannt geben.

Mit den Ventana Research Digital Innovation Awards werden die führenden Technologien und Produkte ausgezeichnet, die den größten Einfluss auf ihre jeweiligen Märkte haben. Dabei werden Anbieter ausgezeichnet, die den technologischen Fortschritt fördern, den Wandel vorantreiben und den Wert für Unternehmen weltweit steigern. Die diesjährigen Finalisten stehen für eine bedeutsame Reihe von technologischen Fortschritten bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) in Tools und Anwendungen, die laut der Analyse von Ventana den größten Einfluss auf die Technologiebranche haben.

Wichtige Punkte:

Pyramid Analytics ist bei den 15. jährlichen Ventana Research Digital Innovation Awards mit der wegweisenden Pyramid Decision Intelligence Platform Finalist in der Kategorie Analytics.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform ist eines von nur drei Analytikprodukten, die von den Ventana-Research-Analysten ausgewählt wurden. Zu den weiteren Finalisten gehört der Branchenveteran Qlik.

Ventana Research wird den Gewinner am 29. Juni 2022 bekannt geben.

Decision Intelligence ist die nächste Big-Data-Analytics-Innovation

Die nächste große Innovation in der Analytik ist die künstliche Intelligenz (KI). Die Anwendung von KI in Data Prep, Business Analytics und Data Science unterscheidet Decision Intelligence von herkömmlichen Business-Intelligence-Tools wie Microsoft Power BI, Qlik und Tableau. KI senkt die Qualifikationsbarriere, indem sie die hochtechnische Arbeit automatisiert, die zum Vorbereiten und Analysieren von Daten und zum Erstellen und Teilen von Berichten und Dashboards erforderlich ist.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform liefert datengesteuerte Erkenntnisse, damit jeder schnellere und intelligentere Entscheidungen treffen kann. Die Pyramid Platform bietet sofortigen Zugriff auf alle Daten, ermöglicht automatisierten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen, von einfach bis anspruchsvoll. Durch die einzigartige Kombination von Data Prep, Business Analytics und Data Science mit KI-Anleitung in einer einzigen Umgebung reduziert die Pyramid Platform Kosten und Komplexität und beschleunigt gleichzeitig Wachstum und Innovation. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytics

Zitate

Mark Smith, CEO und Chief Research Officer bei Ventana Research: "Die Bedeutung digitaler Innovationen im Technologiebereich für den Wert eines jeden Unternehmens ist entscheidend, um in guten und schlechten Zeiten produktiv und resilient zu sein, und unsere 15-jährige Erfahrung bei der Identifizierung und Auszeichnung von Technologieanbietern ist nach wie vor eine langjährige Tradition unseres Unternehmens."

"Herzlichen Glückwunsch an die Finalisten unserer 15. jährlichen Ventana Research Digital Innovation Awards für ihren Einsatz für herausragende Leistungen in der Technologie und ihr Engagement, die Technologiebranche voranzubringen, damit sie schlagkräftig bleibt und sich auf die von allen Unternehmen geforderte Einsatzbereitschaft vorbereitet."

Omri Kohl, Chief Executive Officer und Mitbegründer, Pyramid Analytics: "Ich freue mich sehr, dass Pyramid zu den Finalisten in der Kategorie Analytics bei den Ventana Research Digital Innovation Awards gehört. Das Analytics-Forschungsteam von Ventana Mark Smith, Dave Menninger und Matt Aslett bringt Glaubwürdigkeit, Erfahrung und Fachwissen in die Berichterstattung über Daten und Analytik ein, die unübertroffen sind. Darüber hinaus gilt Ventana allgemein als äußerst objektiv in seinen Forschungsarbeiten. Die Auszeichnung durch dieses Team bedeutet uns sehr viel.

"Besonders wichtig ist, dass Ventana Research zu einer stetig wachsenden Gruppe von Beratern in der Branche gehört, die die Innovationen sehen, die die Pyramid Decision Intelligence Platform für BI und Analytik gebracht hat, Bereiche, die sich zu lange nicht verändert haben." Entscheidungsintelligenz ist eindeutig die Zukunft der Analytik. Wir nutzen KI nicht nur, um von Predictive Analytics zu Prescriptive Analytics fortzuschreiten keine kleine Aufgabe sondern auch, um die Möglichkeiten datengestützter Entscheidungen für jeden in einem Unternehmen verfügbar zu machen, der sie trifft."

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist der nächste Schritt in der Analytik. Unsere vereinheitlichte Decision Intelligence Platform liefert Erkenntnisse für alle, um schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Sie bietet direkten Zugriff auf alle Daten, ermöglicht geregelten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen in einer No-Code-Umgebung. Die Decision Intelligence Platform kombiniert auf einzigartige Weise Data Prep, Business Analytics und Data Science in einer einzigen Umgebung mit KI-Anleitung, wodurch Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation beschleunigt werden. Die Pyramid Platform ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik, von einfach bis anspruchsvoll. Vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York und Tel Aviv. Unser Team ist auf der ganzen Welt zu Hause, denn geografische Herkunft sollte keine Barriere für Talente und Chancen sein. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

