Berlin (ots) -Vier Podcasts der ARD waren unter den 57 Nominierten, zwei davon landeten ganz vorn: Beim Deutschen Podcast Preis in Berlin waren am Donnerstagabend die Produktionen "Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?" (Studio Bummens, NDR, rbb, K2H) und "Wild Wild Web - Staffel 1: Die Kim Dotcom Story" (BR) unter den Gewinnern in mehreren Kategorien. "Cui Bono" wurde als "Beste Journalistische Leistung" sowie als "Beste Produktion" ausgezeichnet, "Wild Wild Web" als "Bestes Skript"."Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?" ist eine sechsteilige Podcast-Koproduktion über den Erfolg von Verschwörungsideologien, den Einfluss sozialer Medien und erstarkenden Populismus. Khesrau Behroz, Tobias Bauckhage, Pascale Müller und Sören Musyal erzählen darin die Geschichte von Ken Jebsen: dem ehemaligen Radiomoderator, der zu einem der wohl einflussreichsten Verschwörungsideologen Deutschlands wurde."Wild Wild Web - Staffel 1: Die Kim Dotcom Story". Der von BR2 produzierte Podcast über Deutschlands berühmtesten Computer-Nerd Kim Dotcom - er machte als Betreiber von Megaupload großes Geld und geriet dann ins Visier der US-Justiz - ist zugleich die Story des wilden, frühen Internets.Für den Deutschen Podcast Preis waren aus der ARD ebenfalls nominiert:Bestes Skript:- SLAHI - 14 Jahre Guantanamo (NDR)Beste Journalistische Leistung:- SLAHI - 14 Jahre Guantanamo (NDR)Beste Produktion:- Wild Wild Web - Staffel 1: Die Kim Dotcom Story (BR)Publikumspreis - Comedy:- 1Live Bratwurst und Baklava (WDR)Alle Gewinner-Podcasts sind in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/) abrufbar.