Überraschung in Hannover: Der langjährige TUI-CEO Fritz Joussen tritt ab. Die Aktie reagiert mit einem Kursrutsch auf die Nachricht. Ein Blick in die aktuellen Analysteneinschätzungen.Während die Urlaubsstimmung nach zwei langen Pandemiejahren langsam zurückkehrt, bahnt sich beim weltgrößten Tourismuskonzern ein großer Umbruch an der Unternehmensspitze an. Der langjährige CEO Fritz Joussen wird sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...