Hongkong (ots/PRNewswire) -Consensus 2022, ein jährliches Kryptofest, wurde kürzlich abgeschlossen. Der dreitägige Krypto-Karneval endete in Austin, der Hauptstadt von Texas und einer pulsierenden Stadt, die niemals schläft.Als Sponsor der Konferenz traf sich CoinEx, die weltbekannte Krypto-Börse unter ViaBTC, mit über 15.000 Krypto-Enthusiasten auf der ganzen Welt, um über aktuelle Themen wie Web 3, DeFi und das Metaverse zu diskutieren und ein Brainstorming zu starten, das sich auf die zukünftige Entwicklung der Blockchain-Welt konzentrierte.Consensus wird von Coindesk, einem renommierten Blockchain-Medienunternehmen, gehostet. Seit dem Erfolg der ersten Konferenz im Jahr 2015 hat Consensus Blockchain-Fachleute, Investoren und Scharen von Krypto-Anhängern aus der ganzen Welt zu gemeinsamen Diskussionen über die Zukunft der Branche angezogen.Zu der Konferenz wurden zahlreiche hochrangige Gäste eingeladen, darunter hochrangige Regierungsvertreter wie der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo, der ehemalige US-Präsidentschaftskandidat und Bürgermeisterkandidat von New York City, Andrew Yang, und der Bürgermeister von Austin, Steve Adler, sowie Branchenführer wie der CEO von Binance CZ, der CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, und der CEO von Coindesk, Kevin Worth.Mehr als 500 Redner diskutierten gemeinsam mit 15.000 Teilnehmern über eine breite Palette von Trendthemen, darunter das Potenzial und die Risiken von DAOs, die Grundlagen des Metaversums und Kryptowährungen in Kriegen.Als Sponsor der Konferenz nahm CoinEx aktiv an der Veranstaltung teil und tauschte sich eingehend mit Investoren und Praktikern der Blockchain-Branche aus.CoinEx wurde im Dezember 2017 gegründet und ist eine globale Kryptowährungsbörse der ViaBTC Group. CoinEx ist in 16 Sprachen verfügbar und bietet Produkte und Dienstleistungen an, die Spot, Futures, Margin Trading, Mining, AMM und CoinEx Dock umfassen. CoinEx bietet einen einfachen, sicheren und zuverlässigen Krypto-Handelsdienst für mehr als 3 Millionen Nutzer in mehr als 200 Ländern und Regionen.Obwohl der jährliche Krypto-Karneval der Austin Blockchain Week zu Ende gegangen ist, erfordert die Entwicklung der Blockchain-Welt weiterhin die gemeinsamen Anstrengungen von Krypto-Gläubigen aus der ganzen Welt. In der Zwischenzeit wird sich CoinEx auch weiterhin dem Blockchain-Bereich widmen. CoinEx stützt sich auf modernste Fintech und hat sich zum Ziel gesetzt, den Fortschritt der Blockchain zu fördern und eine bessere Zukunft mit Hilfe der Blockchain zu schaffen, um so seine Mission zu verwirklichen - Via Bitcoin, Making the World a Better Place.Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1839164/image_5019524_28845527.jpg Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1839165/image_5019524_28845919.jpgPressekontakt:xingna Fiona,pr@coinex.comOriginal-Content von: CoinEx Global Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161159/5256737