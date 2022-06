Banken, Rohstoffe, Softwarefirmen. Auch wenn die Stimmung an den Aktienmärkten schlecht ist: Bei gezielten Einzelwerten sehen Analysten noch Kaufchancen. wallstreet:online stellt sie vor.

Die w:o-Redaktion hat die neuesten Reports der großen Analysehäuser sortiert und stellt eine Auswahl der aktuellen Kaufempfehlungen und Kursziele vor.

Glencore

Morgan Stanley hat das Kursziel für Glencore von 620 auf 740 Pence angehoben. Die Einstufung bleibt weiter auf "Overweight". Die Ära der Billiggeldpolitik sei vorbei, Metall- und Minenkonzerne sähen sich mit steigenden Zinsen und Rezessionsrisiken konfrontiert und der Fokus sollte wieder auf der Generierung von Cashflow und einer starken Bilanz liegen, schrieb Morgan Stanley-Analyst Alain Gabriel. Den Rohstoffmulti Glencore zieht er Anglo American, Norsk Hydro und Aurubis vor. Bei Stahl-Aktien warte er auf eine bessere Einstiegsgelegenheit.

Valeo

Für den französischen Automobilzulieferer Valeo hat Goldman Sachs das Kursziel von 24 auf 25 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der Gegenwind im Automobilsektor lasse nach, sodass sich die Autoproduktion erhole, schrieb Goldman-Analyst Philipp Konig. Davon profitiere die Margenentwicklung von Valeo.

Barclays

Jefferies hat das Kursziel für die britische Großbank Barclays von 316 auf 369 Pence erhöht. Die Aktie bleibt weiterhin auf "Buy" eingestuft. Angesichts steigender Zinsen seien die Konsensschätzungen für die Nettozinserträge 2024 der Banken Barclays, Lloyds und NatWest zu niedrig, schrieb Jefferies-Analyst Joseph Dickerson. Die mittelfristigen Annahmen von Analysten unterschätzten die Abhängigkeit der Geldhäuser von dieser Kennziffer.

Snowflake

JPMorgan hat die Softewarefirma Snowflake von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Das Kursziel pro Aktie liegt bei 165 US-Dollar. Die Hochstufung von JPMorgan erfolgte, nachdem die Bank eine Umfrage gestartet hat: Brancheninsider wählten Snowflake auf Platz eins, wenn es um "aufstrebenden Unternehmen geht, deren Vision am meisten beeindruckt".

"Snowflake profitiert von einem nachweisbaren säkularen Rückenwind, der in unserer CIO-Umfrage quantitativ und qualitativ dargestellt wurde", sagte Analyst Mark Murphy, während es auch einen positiven Cashflow für das Geschäftsjahr 2023 aufweist, "was eine attraktive Risiko-Ertrags-Dynamik schafft." Die Snowflake-Aktie machte in den vergangenen fünf Tagen ein Plus von 26 Prozent.

Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion



