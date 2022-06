Die Novavax-Aktie (WKN: A2PKMZ) kletterte in den vergangenen zwei Wochen um +44% auf 51,81 US$. Am Nachmittag dürfte es an der New Yorker Börse weiter aufwärts gehen, denn der Wirkstoffentwickler hat die nächste Notfallzulassung für sein Corona-Vakzin für einen großen Markt erhalten. Novavax ist ein US-amerikanisches Pharma-Unternehmen, dessen Covid-19-Impfstoff namens Nuvaxovid seit Februar in der EU erhältlich ist. Anders als etwa bei den Konkurrenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...