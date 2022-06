Dass der Modehändler Zalando schweren Zeiten gegenübersteht, das ist den Anlegern schon seit Langem klar. Entsprechend haben sich viele bereits von der Aktie des Unternehmens verabschiedet und in den letzten sechs Monaten rasselten die Kurse um rund 64 Prozent in die Tiefe. In Zeiten einer Inflation in Rekordhöhe und schwindelerregenden Energiepreisen ist Desginermode schlicht wenig gefragt.Da war es für die meisten keine große Überraschung, dass Zalando (DE000ZAL1111) jüngst seine Prognose für das laufende Jahr kassierte und vor einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...