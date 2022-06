Von Teresa RivasBarron'sÜbersetzung: Stefanie KonradAus der letzten Berichtssaison im Einzelhandel haben wir gelernt: Verbraucher mit höherem Einkommen sind weiterhin in Kauflaune. Von Nordstrom über Lululemon bis hin zu Williams-Sonoma - trotz der höheren Inflation haben sich reiche Amerikaner nicht zurückgehalten. In gewisser Weise ist das durchaus plausibel: Sie müssen nicht jeden Cent umdrehen und haben in der Regel höhere Rücklagen, auf die sie für weitere Anschaffungen zurückgreifen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...