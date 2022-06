44 Billionen Dollar beziehungsweise mehr als die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung hängen moderat oder stark vom Naturkapital ab Investitionen in nachhaltig bewirtschaftete Wald- und Agrarflächen sowie in den Schutz und die Wiederherstellung des Naturkapitals können dem Investment-Manager Nuveen zufolge erhebliche Vorteile für die Gesellschaft und Investoren bringen. Nuveen verweist in einem aktuellen Marktbericht auf Schätzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...