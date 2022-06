Auf seiner Lulo-Diamantenmine in Angola hat Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) 24 weitere Kimberlite entdeckt. Zwei von ihnen wird eine besonders hohe Priorität zugesprochen. Hier sollen deshalb besonders schnell Großproben entnommen werden. Damit hat das aktuelle Explorationsprogramm auf der Mine in der Zwischenzeit zur Entdeckung von 133 neuen Kimberliten geführt.Auch die jüngste Phase des aktuellen Explorationsprogramms ...

Den vollständigen Artikel lesen ...