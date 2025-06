VANCOUVER, B.C., 10. Juni 2025 / IRW-Press / Future Fuels Inc. (TSXV: FTUR) (FWB: S0J) ("Future Fuels" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es die Ergebnisse von Southern Geoscience Consultants erhalten hat, die eine umfassende Überprüfung aller historischen geophysikalischen Untersuchungen auf dem bedeutenden Landpaket des Unternehmens im Hornby-Becken im kanadischen Territorium Nunavut (das "Projekt" oder das "Projekt Hornby") einschließen. Die Neuinterpretation identifizierte 22 vorrangige Uranexplorationsziele, die im Rahmen früherer Bohrprogramme noch nicht überprüft wurden.

"Unser Team hat hart an der Digitalisierung und Analyse beträchtlicher Datenmengen gearbeitet, die von einigen der weltweit größten Ressourcenunternehmen stammen. Mit über 26.000 Metern an historischen Bohrungen und zahlreichen Untersuchungen schätzen wir den Wert dieser Arbeit auf über 15 Millionen C$. Mit den Ergebnissen dieser Bemühungen ist Future Fuels für die nächste Phase des Explorationserfolgs im Hornby-Becken positioniert", kommentierte Rob Leckie, President und CEO von Future Fuels. "Diese Datenanalyse hat fast zwei Dutzend Ziele mit hoher Priorität identifiziert, die noch nicht durch Bohrungen überprüft wurden, und unterstützt unsere Ansicht, dass das Hornby-Becken große Minerallagerstätten beherbergt."

Anhand der Ergebnisse der umfassenden geophysikalischen Überprüfung konnten 22 vorrangige elektromagnetische (EM) Leiterziele identifiziert werden, die im Rahmen historischer Explorationsprogramme nicht ausreichend überprüft wurden. Darüber hinaus wurden mehr als 1.800 einzelne Leiterspitzen und 130 Leiterachsen identifiziert, von denen jede das Potenzial hat, im Zuge der weiteren Integration zusätzlicher neuer und historischer Datensätze durch das Unternehmen zu einem Ziel aufgewertet zu werden.

Wichtigste Eckdaten

- Future Fuels hat eine umfassende Überprüfung/Bewertung der geophysikalischen Untersuchungen abgeschlossen, die zu den heutigen Kosten einen Wert von über 15 Millionen $* haben.

- Es wurden 22 Ziele mit hoher Priorität in leitfähigen Zonen identifiziert, die über das gesamte Projekt verteilt sind und Ähnlichkeiten mit den Merkmalen von Mountain Lake und Mineralisierungen des Diskordanztyps aufweisen.

- Es wurden über 120 neue digitalisierte geologische Produkte erstellt, die in die künstlichen Intelligenz- und maschinellen Lernmodelle von VRIFY integriert wurden.

- Es wurden mehrere leitende Zonen identifiziert, die mit strukturellen Merkmalen in magnetischen und Gravitationsdaten übereinstimmen und auf das Vorhandensein potenzieller Wege für uranhaltige Flüssigkeiten hinweisen.

Ausgeprägte nicht bebohrte elektromagnetische Leiter wurden 1 km südlich der historischen Bohrungen im Vorkommen Wolf identifiziert, die erhöhte Borgehalte durchteuften - ein kritisches Uran-Indikatorelement, das bei großen Entdeckungen verwendet wird. Future Fuels plant, weiterhin moderne und kürzlich verfügbare Methoden der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens zu nutzen, um die erste datengesteuerte Höffigkeitsanalyse des Hornby-Beckens durchzuführen. Dies wird zur Planung eines umfangreichen gezielten Bohrprogramms bei Mountain Lake und auf dem gesamten Projekt führen.

Überblick über das Programm

Die Arbeiten umfassten die systematische Wiederaufbereitung aller verfügbaren Datensätze, die Zusammenführung sich überschneidender Untersuchungen, wo dies möglich war, und der Erstellung einer einheitlichen geophysikalischen Datenbank für das gesamte Konzessionsgebiet. Dieser integrierte Ansatz ermöglicht es Future Fuels, Prioritäten für Bohrziele zu setzen und zukünftige Explorationsprogramme mit einem soliden Verständnis der geophysikalischen Eigenschaften des Beckens zu planen. Die Hauptphase der Interpretation konzentrierte sich auf die Neuinterpretation der elektromagnetischen MegaTEM- und GeoTEM-Datensätze, um leitfähige Anomalien zu identifizieren, die jenen ähnlich sind, die mit der Lagerstätte Mountain Lake in Zusammenhang stehen, sowie Ziele des Diskordanztyps anderswo in bewährten Uranbezirken.

Das Projekt Hornby stellt eine einzigartige Gelegenheit für die moderne Uranexploration dar. Zwischen 1998 und 2009 führten verschiedene Betreiber umfangreiche luftgestützte geophysikalische Untersuchungen über dem Konzessionsgebiet durch, darunter 10 magnetische Untersuchungen, 6 radiometrische Untersuchungen, 8 elektromagnetische Untersuchungen und 2 Gravitationsmessungen. Diese Untersuchungen wurden jedoch von verschiedenen Unternehmen, die unabhängig voneinander oder im Rahmen von Joint Ventures tätig waren, nur bruchstückhaft durchgeführt, wobei sich jeder Betreiber nur auf seinen spezifischen Landbesitz konzentrierte. Entscheidend ist, dass diese Datensätze nie im Rahmen eines einheitlichen Explorationsprogramms zusammengestellt, harmonisiert oder gemeinsam interpretiert wurden.

Future Fuels erkannte den außerordentlichen Wert dieses fragmentierten Datenarchivs und verstand, dass eine umfassende Neuinterpretation bisher unerkannte geologische Trends, Anomalien und Bohrziele aufdecken könnte. Durch die Durchführung eines Programms zur Zusammenstellung und Harmonisierung von Daten im gesamten Konzessionsgebiet konnte das Unternehmen auf kosteneffiziente Weise mehrere vorrangige Ziele identifizieren und gleichzeitig die beträchtlichen historischen Explorationsinvestitionen nutzen. Dieser strategische Ansatz wurde erst möglich, nachdem Future Fuels im vergangenen Jahr das gesamte Hornby-Becken unter einer einzigen Eigentümerschaft konsolidiert hatte, was einen beispiellosen Zugang zur Integration aller historischen Explorationsdaten über das gesamte Konzessionsgebiet ermöglichte.

Abbildung 1: Die 22 generierten EM-Ziele sind über den GeoTEM- und MegaTEM-B-Feld-Z-Coil-Kanälen 6 dargestellt.

Die Ergebnisse

Die in#_Ref200115177 dargestellte Karte zeigt alle Ziele über dem GeoTEM- und MegaTEM-B-Feld-Z-Coil-Kanal 6-Raster. Infolge der zugrunde liegenden geologischen Unterschiede variieren die geophysikalischen Signalmuster erheblich über dem gesamten Konzessionsgebiet, insbesondere im Südosten, wo Schwärme von Intrusionsgängen starke magnetische Störungen verursachen. Die meisten Teile des Konzessionsgebiets sind jedoch von Sandsteinen aus dem Zeitalter des Helikian überlagert, die ein ideales geologisches Umfeld für eine Uranmineralisierung ähnlich wie in anderen kanadischen Uranbezirken bieten. Innerhalb der Sedimente des Sandsteinbeckens gibt es 9 Zonen mit erhöhter Leitfähigkeit, die durch die weißen kreisförmigen Merkmale in der Karte dargestellt sind. Die Lagerstätte Mountain Lake befindet sich am Rande einer dieser Zonen, mit einer größeren Zone im Westen. In Verbindung mit dieser größeren Leitfähigkeitszone identifizierte Southern Geoscience Consultants 4 Late- bis Mid-Time-Anomalien. Von besonderem Interesse sind die Ziele HB-03 und HB-06, bei denen es sich um Late-Time-Anomalien handelt, die mit einer diffusen magnetischen Signatur übereinstimmen. Es wird vermutet, dass diese in der Magnetik beobachtete Reaktion das Ergebnis einer hydrothermalen Alteration sein könnte - ein häufiges Merkmal von Lagerstätten des Diskordanztyps.

Im südöstlichen Bereich des Projekts befinden sich die beiden vorrangigsten Ziele HB-01 und HB-02. Die elektromagnetische Anomalie grenzt an historische geochemische Anomalien an und befindet sich innerhalb eines ausgeprägten magnetischen Tiefs, das von stark magnetischem Gestein begrenzt wird. Dieses geologische Umfeld deutet häufig auf eine strukturelle Kontrolle hin, die uranhaltige Fluide konzentrieren kann. Von besonderer Bedeutung ist, dass historische Bohrungen, die etwa 1 km nördlich dieses Ziels niedergebracht wurden, erhöhte Borgehalte durchteuften, die in der Bohrung HB-05-18 200 ppm erreichten. Bor ist ein wichtiges Indikatormineral bei der Uranexploration und spielte eine wichtige Rolle bei der Entdeckung von Key Lake1 in den 1970er Jahren und von Fissions Triple R bei Patterson Lake2. Bei den Bohrungen wurde zwar erfolgreich Bor identifiziert, die Bohrungen wurden jedoch 1 km nördlich der EM-Leiterziele niedergebracht, weshalb die eigentliche Anomalie noch völlig ungeprüft bleibt.

HB-02 liegt im bestehenden Zielgebiet, das als Contact Lake und die Vorkommen 3Ts bekannt ist. Die neue elektromagnetische Interpretation zeigt jedoch, dass sich diese Anomalien über ein beträchtliches Gebiet von 10 km mal 6 km erstrecken und die stärksten elektromagnetischen Signale innerhalb dieser großen Zone noch nie durch Bohrungen überprüft wurden. Diese Situation deutet darauf hin, dass sich frühere Explorationsprogramme möglicherweise auf die Peripherie des mineralisierten Hauptsystems und nicht auf dessen Kern konzentriert haben. Die nachstehende Tabelle beschreibt kurz die anderen Ziele, die in dieser Phase der Neuaufbereitung identifiziert wurden.

Tabelle 1: Eine kurze beschreibende Zusammenfassung aller vorrangigen Ziele, die auf der Karte in Abbildung 1 dargestellt sind.

Kommentar Ursprünglicher Rang Ziel _ID Großes magnetisches Tief, das auf beiden Seiten von stark magnetischem Gestein begrenzt wird, mehrere leitfähige Late-Time-Anomalien. Angrenzend an geochemische Ergebnisse und Bohrergebnisse. 1 HB_01 Ungeprüfte Late-Time-Anomalie in der Nähe von T3. 1 HB_02 Late-Time-Anomalie im Bereich der unscharfen magnetischen Signatur in der gleichen Region wie Mountain Lake. 1 HB_03 In der Nähe einer magnetisch definierten Struktur. 1 TZ B-2 Punkt, an dem 2 Mid-Time-Anomalien konvergieren, die mit geochemischen Proben zusammenfallen. 2 HB_04 Lineare Mid-Time-Anomalie innerhalb eines magnetischen Tiefs in der Nähe von magnetischen Körpern. 2 HB_05 Late-Time-Anomalie, Zone mit unscharfer magnetischer Signatur in der gleichen Region wie Mountain Lake. 2 HB_06 Ähnlicher stratigrafischer Kontakt wie Mountain Lake, anomaler magnetischer Körper mit schlecht definiertem leitfähigem Körper im Nordwesten. Nicht überprüft. 2 HB_07 Einzelne Late-Time-Anomalie neben einer linearen magnetischen Einheit. 2 HB_08 Schlecht definierte leitende Anomalie entlang des Kontakts in der Nähe von Mountain Lake. 2 HB_09 Mid-Time-Leiter in der Nähe von Vorkommen, der in Zusammenhang steht mit der NO-Struktur, Gravitationskontakt. 2 HB_10 Schwache leitfähige Late-Time-Anomalie im magnetischen Tief. 2 HB_11 Separate Late-Time-Anomalie angrenzend an einen Intrusionsgang. 2 HB_12 Kleines separates Merkmal. 2 TZE Sieht nach einem Formationsleiter aus; möglicherweise ein Analogon des Athabasca-Typs; dieser Abschnitt wird von Intrusivgestein unterlagert. 2 TZ-A1 Leitende Zone in einem Gebiet mit oberflächennahem Grundgebirge. 2 TZ-B1 Schlecht definierte leitfähige Anomalie entlang der Struktur in der Nähe von Mountain Lake. 2 HB_14 Kleine Late-Time-Anomalie entlang des Kontakts einer interpretierten Intrusion. 2 HB_15a Early-Time-Anomalie entlang eines linearen Merkmals, das an Stärke zunimmt. In der Nähe der interpretierten Intrusivkontakte. 2 HB_15b 2 kurze Mid- bis Late-Time-Anomalien. 2 HB_16 Linearer Mid-Time-Trend in Zusammenhang mit einer Änderung der breiten magnetischen Amplitude. 2 HB_17 Lineare Mid-Time-Anomalie im magnetischen Tief zwischen 2 moderaten magnetischen Körpern. 3 HB_13 Sieht nach einem Formationsleiter aus; möglicherweise ein Analogon des Athabasca-Typs; dieser Abschnitt wird von Sedimentgestein unterlagert. 3 TZ A-3 Sieht nach einem Formationsleiter aus; möglicherweise ein Analogon des Athabasca-Typs; dieser Abschnitt wird von Sedimentgestein unterlagert. (teilweise Überschneidung mit Claims, nicht auf der Karte dargestellt) 3 TZ-A2

Nächste Schritte und bevorstehende Katalysatoren

Die Ergebnisse der geophysikalischen Wiederaufbereitung werden in die von VRIFY entwickelte maschinelle Lern-/KI-Plattform von Future Fuels integriert, um die 22 Ziele zu verfeinern, zu ordnen und zu priorisieren. Diese Tätigkeit wird es dem Unternehmen auch ermöglichen, zu bewerten, ob eine der 130 Leiterachsen eine Hochstufung zu einem Ziel rechtfertigt. Die am höchsten eingestuften Ziele werden voraussichtlich als Bohrziele dienen und in den Genehmigungsplan einfließen.

- Einsatz moderner und kürzlich verfügbarer Methoden der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens, um die erste datengesteuerte Höffigkeitsanalyse des Hornby-Beckens durchzuführen.

- Durchführung fortschrittlicher Fernerkundungstechniken, um zusätzliche Ranking-Metriken für die Zielzonen zu erstellen.

- Planung umfangreicher gezielter Bohrprogramme bei Mountain Lake und im gesamten Konzessionsgebiet.

- Future Fuels plant, in den kommenden Monaten weitere Informationen über die Neubewertung von mehr als 40 vorrangigen Uranzielen, die im Konzessionsgebiet identifiziert wurden, zu veröffentlichen.

Ergänzende Informationen - sekundäre geologische Uranmodelle innerhalb des Hornby-Beckens

Schichtgebundener Typ: Mountain Lake gehört zur Klasse der schichtgebundenen Sandsteinlagerstätten. Verwerfungen in den angrenzenden Wirtsgesteinen und in der Lagerstätte selbst werden als wichtiger Kontrollfaktor für die Erzgenese angesehen. Das geologische Modell geht von einem überlagernden Schwarzschiefer aus, der als Uranquelle diente und anschließend von Basaltgestein der Coppermine-Abfolge überdeckt wurde. Diese Basalte schufen erhöhte geothermische Gradienten, die hydrogeochemische Zirkulationszellen antrieben, wodurch Uran aus dem Schwarzschiefer ausgelaugt wurde. Die daraus resultierenden uranhaltigen Fluide wanderten durch den unterlagernden Sandstein, bis sie auf topografische Erhebungen stießen, wo sich das Uran absetzte und die Lagerstätte bildete. Aus Sicht der Exploration zeigen Lagerstätten dieser Art aufgrund des Fehlens starker Alterationsparagenesen oder von Ganggestein in der Regel nur relativ schwache geophysikalische Signale. Die Explorationsarbeiten werden zusätzlich dadurch erschwert, dass die überlagernden Schwarzschiefer eine inhärente elektrische Leitfähigkeit besitzen, die jegliche leitfähige Reaktion der darunter liegenden Mineralisierung teilweise überdecken kann. Trotz dieser Einschränkungen konnte bei der GEOTEM-Untersuchung im Jahr 2006 erfolgreich ein subtiles elektromagnetisches Signal bei Mountain Lake identifiziert werden, was beweist, dass dieser Lagerstättentyp mit modernen elektromagnetischen Techniken entdeckt werden kann. Dieser Erfolg bildete die Grundlage für die Suche nach ähnlichen elektromagnetischen Signaturen in anderen Teilen des Beckens während des aktuellen Neuinterpretationsprogramms.

Diskordanztyp: Die Ähnlichkeiten zwischen dem Hornby-Becken und dem Athabasca-Becken (wie bereits in der Pressemitteilung vom 27. Februar 2025 beschrieben) haben dazu geführt, dass Gebiete jenseits der Mountain Lake-Gebiete als aussichtsreich für Mineralisierungen des Diskordanztyps gelten. Die Lagerstätten dieses Typs werden durch ausgedehnte hydrothermale Systeme gebildet, die Uran aus dem umgebenden Grundgebirge und Gesteinen der Sedimentbecken spülen. Diese uranreichen hydrothermalen Fluide wandern durch das System, bis sie an oder in der Nähe der Diskordanz zwischen Grundgebirge und Sediment auf bestimmte geochemische Grenzen stoßen, wo abrupte Änderungen der Temperatur, des Drucks oder der Fluidchemie die Ausfällung von Uran und die Bildung von hochgradigen Erzzonen verursachen. Die hydrothermalen Systeme, die für Lagerstätten des Diskordanztyps verantwortlich sind, nutzen in der Regel graphithaltige Verwerfungszonen und andere strukturelle Kanäle, die eine effiziente Flüssigkeitszirkulation während des gesamten Prozesses zur Bildung der Lagerstätte erleichtern. Dieselben graphithaltigen Strukturen, die die Erzbildung steuern, erzeugen auch ausgeprägte elektromagnetische Signaturen, die durch luftgestützte geophysikalische Untersuchungen nachgewiesen werden können, während die damit verbundene hydrothermale Alteration zusätzliche geophysikalische Signale in magnetischen und anderen geophysikalischen Datensätzen erzeugt.

Uranlagerstätte Mountain Lake

Die Uranlagerstätte Mountain Lake ist das bedeutendste Uranvorkommen auf dem Projekt Hornby. Diese Lagerstätte, die erstmals 1976 entdeckt wurde, ist in der Vergangenheit ausgiebig erkundet worden, einschließlich über 26.000 Bohrmeter in 209 Bohrungen. Die Lagerstätte enthält eine geschätzte vermutete historische Ressource von 3.700 Tonnen U3O8*, was etwa 8,16 Millionen Pfund Uran entspricht, bei einem Durchschnittsgehalt von 0,23 % U3O8, wobei ein beträchtliches Erweiterungspotenzial besteht, basierend auf historischen und modernen Explorationsdaten, einschließlich der Bohrung 77Y-35, die 5,19 % U3O8 über 0,90 m, Teil eines 3,90 m langen Abschnitts mit 2,27 % U3O8 lieferte, und nicht in der historischen Ressource enthalten war und noch weiterverfolgt werden muss (Hornby Bay Exploration Ltd, 2004).

*Bei dieser Ressourcenschätzung handelt es sich um eine "historische Schätzung", wie dieser Begriff in National Instrument 43-101 - Disclosure Standards for Mineral Projects ("NI 43-101") definiert ist. Diese Informationen stammen aus einem technischen Bericht mit dem Titel "Mountain Lake Property Nunavut" vom 15. Februar 2005, der von Triex Mineral Corporation eingereicht wurde. Eine qualifizierter Sachverstaendiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, weshalb die Schätzungen möglicherweise nicht relevant oder zuverlässig sind. Das Unternehmen behandelt die Ressource nicht als aktuell. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht des Unternehmens vom 4. Januar 2025 (der "Future Fuels-Bericht"), der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Die Mineralisierung bei Mountain Lake ist vorwiegend in Sandsteineinheiten beherbergt, wobei das Uran entlang struktureller Fallen wie Verwerfungen und Bruchzonen konzentriert ist. Diese schichtgebundene und bruchgesteuerte Mineralisierung deutet auf ein hydrothermales System hin, das von strukturellen Komplexitäten innerhalb des Beckens beeinflusst wird. Historische Daten deuten auf ein starkes Potenzial für eine Ressourcenerweiterung sowohl seitlich als auch in der Tiefe hin, das durch ungeprüfte geophysikalische Anomalien und das günstige geologische Umfeld unterstützt wird.

Abbildung 2. Die drei wichtigsten uranhaltigen Becken in Kanada*

Quellennachweis

1 Purepoint Uranium Corp,. Mai 2023

2 Fission Uranium Corp,. Februar 2017

Hornby Bay Exploration Ltd. (2004). Technical Report on the Uranium Resources at Hornby Bay Basin, Nunavut. Hornby Bay Exploration Ltd.

Future Fuels Inc. (2025). NI 43-101 Technical Report on the Hornby Basin Uranium Project. Future Fuels Inc.

Jefferson, C.W., & Delaney, G.D. (2006). Uranium Deposits of Canada. Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication No. 5.

Thomas, D.J. (2004). Comparative Geological Frameworks of the Hornby, Athabasca, and Thelon Basins. Canadian Journal of Earth Sciences, 41(4), 475-490.

Smith, J.P. (2003). Geophysical Survey Data and Uranium Assay Analysis in the Hornby Basin. Canadian Geological Survey Bulletin No. 315.

*Eine interne Schätzung

Marketing-Update

Das Unternehmen gibt unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 11. März 2025 bekannt, dass es seine Marketingvereinbarung mit der Firma MCS Market Communication Service GmbH um weitere sechs Monate zu den gleichen Bedingungen verlängert hat.

Erklärung gemäß National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P. Geo, (NAPEG Licence L5576), ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Properties und ein Berater des Unternehmens. Herr Rodway hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Future Fuels Inc.

Der wichtigste Vermögenswert von Future Fuels ist das Projekt Hornby, das das gesamte 3.407 km² große Hornby-Becken im Nordwesten von Nunavut umfasst, ein geologisch vielversprechendes Gebiet mit über 40 unerschlossenen Uranvorkommen, darunter auch die historische Lagerstätte Mountain Lake. Darüber hinaus besitzt Future Fuels das Konzessionsgebiet Covette in der Region James Bay in Quebec, das 65 Mineral-Claims auf 3.370 Hektar umfasst.

