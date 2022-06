Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.

Heute haben wir bei einem Engagement das Kursziel nachgetragen und bei einem anderen passen wir das Ziel an. Bei einem Bestandswert ändern wir die Einschätzung und bei einem weiteren legen wir ein Nachkauflimit in den Markt. Zwei Werte aus unserer Empfehlungsliste verkaufen wir heute. Betroffen von Veränderungen sind, DAIMLER TRUCK, BAYER, META, KSB Vz., und MICRON TECHNOLOGY. Lesen Sie die Details in unserer heutigen Stop&Go Meldung.

Zunächst der Blick auf die Indizes: Die US Indizes sind diese Woche seitwärts gelaufen, der DAX ist hingegen abgetaucht. Es war der drohende Gas-Lieferstopp und die sich eintrübenden Konjunkturaussichten, die dem deutschen Börsenbarometer zugesetzt haben. Am deutschen Aktienmarkt wird jetzt auch zunehmend eine Rezession eingepreist. Im Chartvergleich sieht das so aus:

Besonders gut laufen derzeit unsere beiden China Investments, auch wenn eines der beiden noch im Verlust notiert. Momentan fließt wieder viel Kapital in den chinesischen Aktienmarkt zurück, nachdem es hier über fast zwei Jahre beinahe nur Abflüsse gab. Wir werden dazu voraussichtlich nächste Woche eine Analyse nachreichen.

Empfehlungsliste

