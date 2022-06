Das Kerngeschäft der britischen Pennon Group ist die Wasserversorgung. In Südwestengland sind rund 1,7 Mio. Kunden an das Wasserversorgungsnetzwerk des Unternehmens angeschlossen. Pennon ist dabei im Nachhaltigkeitsindex GCX gelistet, weil die Leitungen weniger Leckagen und geringere Trinkwasserverluste als bei der Konkurrenz aufweisen. Trotz der Inflation will das Unternehmen laut eigener Aussage die Wasserpreise stabil halten. In diesem Jahr konnte die Marktposition im Kerngeschäft durch die Übernahme des Konkurrenten Bristol Water ausgebaut werden. Mit einem KGV von knapp 20 für das kommende Geschäftsjahr 2022/23 ist die Aktie (Dividendenrendite gut 4 %) zwar kein Schnäppchen mehr, aber die Charttechnik bietet aktuell eine günstige Einstieggelegenheit.





PENNON GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de