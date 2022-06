Im Oberrheingraben will das deutsch-australische Unternehmen Vulcan Energy Resources per Geothermie Lithium-haltiges Wasser fördern und extrahieren. Nun steigt der niederländisch-französische Autobauer Stellantis mit 50 Millionen Euro beim Karlsruher Lithium-Förderer ein und wird damit zweitgrößter Anteilseigner. Die Aktie von Vulcan Energy kennt am Freitag kein Halten mehr. Mit den Millionen soll die geplante Produktionserweiterung im Oberrheingraben vorangetrieben werden, teilte Vulcan Energie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...