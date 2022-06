Die WTI-Futures werden am Freitag bei 104 Dollar pro Barrel gehandelt und sind auf dem besten Weg, die zweite Woche in Folge Verluste zu verbuchen. Grund dafür sind Befürchtungen, dass die hawkishe Haltung der großen Zentralbanken zur Eindämmung der steigenden Inflation zu einer weltweiten Rezession führen könnte, was die Ölnachfrage beeinträchtigen würde. Auf der anderen Seite bleibt das weltweite Angebot an Rohöl und Kraftstoffen knapp. Obwohl sich die OPEC+ darauf geeinigt hat, ihre Fördermenge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...