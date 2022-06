Neckarsulm (ots) -In der neuen Ausgabe des Verbrauchermagazins Öko-Test überzeugt Kaufland mit gleich fünf Produkten seiner Eigenmarken. Die Naturals Repair Haarmaske und Haarkur Intensivpflege, beide von bevola, erhielten die Bestnote "sehr gut". Die K-Bio Bratwurst, die Buchenholzkohle von Countryside Let's BBQ und der K-Classic Bad-Reiniger Lemon wurden von den Testern mit "gut" bewertet.Im Test von 42 Haarkuren und Haarmasken bekommen sowohl die "bevola Haarkur Intensivpflege" als auch die "bevola Naturals Repair Haarmaske" die Bestnote "sehr gut". Die Tester achteten bei diesen Pflegeprodukten für strapaziertes Haar, vor allem auf die Inhaltsstoffe, hierbei konnten beide bevola-Produkte vollkommen überzeugen.Die Buchenholzkohle Countryside Let's BBQ überzeugte die Test-Griller mit kurzer Vorglühzeit von 15 Minuten und einer guten Zusammensetzung der Kohle. Zudem ist sie FSC-zertifiziert. Dieses Siegel tragen Produkte, die unabhängig nach den strengen Richtlinien des Forest Stewardship Councils zertifiziert sind. Dadurch wird weltweit eine verantwortungsvollere Waldwirtschaft gefördert. Mit 7,99 Euro pro 5kg-Sack gehört die Countryside Let's BBQ Buchenholzkohle zu den preiswertesten Produkten in der Testgruppe.Im Test von 19 gebrühten Grillwürsten aus Schweinefleisch belegte die K-Bio Bratwurst mit "gut" einen der vorderen Plätze. Sie überzeugt mit einer deutlichen Fleisch- und Grillnote sowie einem würzigen Geschmack. Zudem erfüllt die K-Bio Bratwurst aus ökologischer Haltung die Öko-Test Kriterien zur Transparenz und Tierhaltung.Ob Kalk oder das Lösen besonders hartnäckiger Seifenreste. Beides meistert der K-Classic Bad-Reiniger Lemon zu vollster Zufriedenheit. Die Tester vergaben in diesen Kategorien sogar die Höchstnote an den Bad-Reiniger vom Kaufland. Insgesamt lautet das Testurteil "gut".Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAndrea KüblerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-348113presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5257012