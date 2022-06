(shareribs.com) Frankfurt / New York 24.06.2022 - Weizen und Mais bewegen sich im elektronischen Handel leicht nach oben, nachdem die Notierungen sich von ihren jüngsten Hochs entfernt haben. In Frankfurt geht es für KWS Saat und Wacker Chemie aufwärts. Die Einschätzung der Marktteilnehmer zur Lage bei Weizen Mais und Sojabohnen hat sich in den vergangenen Tagen geändert. Stand bislang im Vordergrund, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...