Linz (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche haben die Währungshüter der Bank of England ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf nunmehr 1,25 Prozent angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflationsrate hingegen habe mit 9,1 Prozent im Mai sogar ein 40-Jahreshoch markiert. Angesichts dessen könnten Marktakteure an der Entschlossenheit der Notenbanker zweifeln, denn immerhin hätten einige Notenbanken bereits auf 50-Basispunkte-Zinsschritte gesetzt, um die Teuerung einzudämmen. Das Pfund tendiere unterdessen in einer Bandbreite von EUR/GBP 0,8500 bis 0,8720 leicht aufwärts. (24.06.2022/alc/a/a) ...

