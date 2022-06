Am Donnerstagnachmittag ist die Aktie des Biokraftstoffherstellers Verbio kräftig unter Druck geraten und hat rund ein Fünftel an Wert verloren. Einmal mehr sind es Absichten der Politik, die den Wert zu Fall bringen. Die Analysten von Hauck Aufhäuser Investment Banking raten dennoch weiter zum Kauf der Aktie.Das Kreditinstitut hat die Einstufung für Verbio auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen, was ausgehend vom derzeitigen Kursniveau ein Upside-Potenzial von 100 Prozent impliziert. ...

