Diese Woche hat Bundeswirtschaftsminister Habeck die Marschroute vorgegeben mit der Ausrufung der "Alarmstufe" im "Notfallplan Gas". Nun soll in Deutschland in Windeseile Gas zur Stromerzeugung runtergefahren werden, damit es in die Speicher fließen kann, als erhöhter Vorrat für die nächste Heizperiode. Stattdessen sollen in Deutschland schon in wenigen Wochen Kohlekraftwerke aus der Reserve wieder hochgefahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...