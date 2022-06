In Haltern am See wurde jetzt der erste sogenannte E-Parktower eingeweiht. Auf einer Grundfläche von nur 60 Quadratmetern können bis zu 16 Elektroautos gleichzeitig und vollautomatisch parken und geladen werden. Das Konzept des platzsparenden, modularen Mikro-Parkhaus im vertikalen Paternoster-Prinzip geht auf die vier Gründer Manuel Huch, Markus, Martin und Lukas Mika zurück. Die Fahrzeuge stehen ...

