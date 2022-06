In der Kalenderwoche 25 vom 20.06. bis 24.06.2022 haben die Analysten der URA Research GmbH auf Grundlage der jüngsten Finanzberichte neue Beurteilungen für KMU-Anleihen und deren Emittenten veröffentlicht. Dabei wurden die Bewertungen für 8 Mittelstandsanleihen bestätigt und keine Anleihe im Vergleich zum Vorjahr herabgestuft. Zwei "laufende" Schalke-Anleihen sowie die Anleihe von DEAG Deutsche Entertainment AG und der Bond des SV Werder Bremen haben in der Beurteilung jeweils eine Verbesserung um einen "URA-Haken" erfahren. Zudem merken die Analysten an, dass einige Emittenten in 2021 bereits wieder den Umsatz und teilweise auch das Ergebnis des Vor-Corona-Jahres 2019 erreicht hätten. Die Ergebnisprognosen für 2022 fallen indes deutlich differenzierter aus, so werde häufig noch mit einem unterproportionalen Ergebnisanstieg gerechnet, teilweise aber bereits auch mit einem Ergebnisrückgängen aufgrund von Lieferengpässe und gestiegenen Material-, Energie- und Transportkostensteigerungen.

Die DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH ist nach eigenen Angaben "positiv" in das Geschäftsjahr 2022 gestartet und prüft zur weiteren Wachstums-Finanzierung derzeit verschiedene Optionen. Darunter fällt auch eine weitere Privatplatzierung der 6,50% Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289C55). Die Quirin Privatbank AG führt hierzu ein entsprechendes Markt-Sounding durch. Die fünfjährige DE-VAU-GE-Anleihe 2020/25 ist mit einem Zinskupon von 6,50% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...