Die deutsche MERCK hat sich heute eindrucksvoll in Erinnerung gebracht. Der Unternehmensbereich Life Science erhöhte in den USA die Herstellungskapazitäten für hochaktive Wirkstoffe (High-Potent Active Pharmaceutical Ingredients, HPAPIs).



Ein Blick auf den Chartverlauf irritiert: Seit dem Hoch bei 231,50 € Ende Dezember hat diese Qualitätsaktie bis zum Tagestief vom Mittwoch ziemlich genau ein Drittel an Kurswert verloren. Auf Basis der Erwartungen für 2022 wird ein KGV um 19 angezeigt.



Muss ein profitabler Konzern von Weltruf ähnlich stark korrigieren wie eine Tech-Adresse, die ihre Gewinnqualität erst künftig unter Beweis stellen wird? Diese Überlegung liefert den nächsten Hinweis, warum MERCK KGAA heute kräftig nach oben korrigiert hat.



Mit 164,50 € besteht 44 % Potenzial auf das Kursziel der DZ-Bank (236 €), das Mitte Mai erneuert wurde. Analysten von Goldman Sachs hatten Ende Mai ihr Kursziel von 201 auf 198 € gesenkt. Weitere Anpassungen, etwa wegen gestiegener Energiekosten, sind möglich.



Von einem anderen Detail, das Online-Datenbanken zeigen, sollte man sich nicht irritieren lassen: Während sich in deutschen Portalen ein Börsenwert von 20,2 Mrd. € findet, nennen US-amerikanische Quellen einen Betrag von rund 72 Mrd. €. Liegt das an einer Verwechslung mit der amerikanischen MERCK & CO. INC., die ebenfalls börsennotiert ist? Keinesfalls. Die US-Quellen sind absolut korrekt.



Auflösung: Ursache der Differenz ist die besondere rechtliche Struktur der MERCK KGAA sowie die Tatsache, dass nicht alle Kapitalanteile an der Börse handelbar sind. Wer als Marktkapitalisierung 20,2 Mrd. € nennt, fokussiert ausschließlich auf die börsengehandelten Stücke. Also: Nicht irritieren lassen.



Aktie für Jedermann hat sich im Februar neu bei MERCK KGAA engagiert. Die Anfangsposition wurde beibehalten und wird zum geringeren Kurs ergänzt.





