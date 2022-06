Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax klettert wieder über 13 000 Punkte Am letzten Handelstag der Woche hat sich am deutschen Aktienmarkt eine freundliche Tendenz durchgesetzt. Angetrieben von erwarteten Kursgewinnen an der Wall Street zum Handelsstart gewann der Dax am Freitagnachmittag 0,86 Prozent auf 13 023,79 Punkte. weiterlesen Logistik Personalmangel - Flugchaos statt Traumreise im Sommer? Der Personalmangel bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...