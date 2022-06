Im Jahr 2022 ist es nun endlich soweit: In San Francisco beginnt mit den ersten Roboterautos ein neues Autozeitalter. Menschen stehen Schlange, um das "magische" Fahrgefühl zu erleben.Die GM-Tochter Cruise hat es getan: In dieser Woche ging ein Taxi-Dienst live, der per App von Kunden bestellt werden kann und dann komplett ohne Fahrer durch San Francisco fährt. Zunächst sind 30 Autos im Einsatz und bereit ausgebucht. Die Innovation ist begehrt, da es sich "magisch" und neu wie im Disneyland anfühle, ...

