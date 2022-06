Donnerstag, 30. Juni 2022, 17.00 - 18.00 Uhr CET

mit

WATER WAYS TECHNOLOGIES

SAVE FOODS

INNOCAN PHARMA

Spitzentechnologie & Know How - dafür steht Israel. Wir stellen 3 spannende Unternehmen vor - gelistet in Nordamerika, verwurzelt in Israel: Water Ways Technologies (ISIN: CA9411881043) - intelligente Bewässerungssysteme für die Agrarwirtschaft. Save Foods (ISIN: US80512Q3039) - nachhaltige Methoden der Beschichtung von Obst - und Gemüse für längere Haltbarkeit und weniger Verderb. Und Innocan Pharma (ISIN: CA45783P1027) - Anwendungen für cannabis-basierte Wirkstoffe - bspw. zur Behandlung von Schmerzen.

Melden Sie sich zu dieser kostenlosen Live-WebKonferenz an. Fragen können wärend des Events an die jeweiligen CEOs gestellt werden. Anmeldung an Eva Reuter:

&x65;.&x72;e&x75;t&x65;r@&x64;r&x2d;r&x65;u&x74;er&x2e;e&x75;

Gern schicken wir Ihnen den jeweiligen Einwahllink.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!