Die Raumsonde Bepicolombo ist Ende Juni 2022 an ihrem Zielort vorbeigeflogen - und das war auch so geplant. Damit sie Merkur ab 2025 untersuchen kann, muss sie vorher mehrere Runden drehen, um abzubremsen. Das ging schnell: Die Raumsonde Bepicolombo ist am Donnerstag, dem 23. Juni 2022, an Merkur vorbeigerast. Der Planet ist ihr Zielort - die Sonde soll aber erst 2025 ankommen. Vorher muss sie noch mehrmals an Merkur vorbeifliegen. Der Flug im Juni war ihr zweites "Hallo" an den Planeten. Zweiter Vorbeiflug gut gelaufen Der Flug ist laut Simon Plum, Leiter der europäischen ...

