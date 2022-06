Hamburg (ots) -Der NDR Rundfunkrat hat am Freitag, 24. Juni 2022, der Verlängerung des ARD-Vorabendquizformats "Wer weiß denn sowas?" zugestimmt. Die neunte Staffel mit 130 Folgen soll von Mitte Oktober an zu sehen sein. Federführer ist der Norddeutsche Rundfunk, produziert wird die Serie von der UFA Show and Factual GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für das Erste.Sandra Goldschmidt, Vorsitzende des NDR Rundfunkrats: "'Wer weiß denn sowas' ist die erfolgreichste werktägliche Quizshow im deutschen Fernsehen und animiert zahlreiche Menschen zum Mitraten und gemeinsam lachen - eine gelungene Mischung aus Unterhaltung und Bildung."In seiner ersten Sitzung nach der Neukonstituierung hat der NDR Rundfunkrat Anja Kramer in den Programmbeirat Erstes Deutsches Fernsehen gewählt. Zudem wurde Professorin Dr. Ursula Rudnick in den Programmbeirat ARTE Deutschland TV GmbH gewählt.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5257251