Aktionärinnen und Aktionäre von Landis+Gyr genehmigen alle Anträge



24.06.2022 / 17:45



Cham, Schweiz - 24. Juni 2022 - Heute fand in Steinhausen die Generalversammlung 2022 der Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND) mit persönlicher Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. 198 Aktionärinnen und Aktionäre (einschliesslich Stimmrechtsvertreter) nahmen an der Versammlung teil und vertraten 61.64% des Aktienkapitals. Alle vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Anträge wurden genehmigt. Die sieben bisherigen Verwaltungsräte, welche sich zur Wiederwahl stellten, wurden für eine einjährige Amtsperiode wiedergewählt und Andreas Umbach wurde als Verwaltungsratspräsident bestätigt. Die Aktionärinnen und Aktionäre hiessen auch die beantragten prospektiven Vergütungen sowie - in einer konsultativen Abstimmung - den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 gut. Zudem wurde der Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals in maximaler Höhe von 10% des aktuell ausgegebenen Aktienkapitals für zwei Jahre zugestimmt. Die Generalversammlung genehmigte die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021 und die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Ausschüttung von CHF 2.15 pro Aktie aus Kapitaleinlagereserven. Die Ausschüttung erfolgt ab dem 30. Juni 2022. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse und das Protokoll der Generalversammlung 2022 werden in den kommenden Tagen auf der Investoren-Website von Landis+Gyr publiziert werden: www.landisgyr.ch/investors/annual-general-meeting. Kontakt Medien Melissa van Anraad Head of PR Telefon +41 41 935 6398 Melissa.vanAnraad@landisgyr.com Eva Borowski SVP Investor Relations & Corporate Communications Telefon +41 41 935 6396 Eva.Borowski@landisgyr.com Kontakt Investoren Christian Waelti Head of Investor Relations

Telefon +41 41 935 6331 Christian.Waelti@landisgyr.com Wichtige Daten Ex-Dividenden-Datum 28. Juni 2022 Dividendenstichtag 29. Juni 2022 Auszahlung der Dividende 30. Juni 2022 Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2022 27. Oktober 2022 Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2022 1. Mai 2023 Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen. Wir messen und analysieren die Energienutzung, um aussagekräftige Analytics für das Management von intelligenten Netzen und Infrastrukturen zu erstellen, die es Versorgungsunternehmen und Verbrauchern ermöglichen, den Energieverbrauch zu senken. Unser innovatives und bewährtes Portfolio aus Software, Dienstleistungen und intelligenter Sensortechnologie ist ein wichtiger Faktor für die Dekarbonisierung des Netzes. Landis+Gyr hat im Geschäftsjahr 2021 durch ihre installierte Basis mehr als 9 Millionen Tonnen CO 2 vermieden und sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Wir managen Energie besser - seit 1896. Mit einem Umsatz von USD 1.5 Milliarden im Geschäftsjahr 2021 beschäftigt Landis+Gyr rund 6'500 talentierte Mitarbeitende auf fünf Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter unserer Website www.landisgyr.ch.

