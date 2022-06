Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) nimmt Bewerbungen von Ausstellern, Unternehmen und Gästen an, die sich Stände reservieren und an der 24. Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX, Messe für Wasser, Energie, Technologie und Umwelt) und der Dubai Solar Show (DSS, Solarmesse Dubai) teilnehmen möchten, die nach den Direktiven Seiner Hoheit des Scheichs Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai sowie unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit des Scheichs Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Vorsitzender des Dubai Supreme Council of Energy (Hoher Rat für Energie Dubai), vom 27. bis zum 29. September 2022 im Dubai World Trade Centre stattfinden wird.

Die jährlich stattfindende Messe ist die größte ihrer Art in der Region und eine der größten ihrer Art auf der Welt. An ihr nehmen zahlreiche regionale und internationale Unternehmen teil, die hier ihre Produkte und Services in den Bereichen Energie, Wasser, Nachhaltigkeit, ökologische Technologien, erneuerbare und saubere Energie, Umweltschutz, ökologisches Bauen, Elektrofahrzeuge und in anderen wichtigen Sektoren bewerben

Die Anmeldung zu WETEX und DSS ist möglich auf https://www.wetex.ae/Registration.

Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, MD und CEO der DEWA, Gründer und Vorsitzender von WETEX und DSS, bemerkte, dass die Messe eine ideale Plattform für die Unterzeichnung von Verträgen und die Schaffung von Partnerschaften zwischen lokalen und internationalen Unternehmen darstellt. Hier können sich ferner Entscheidungsträger und Investoren aus der ganzen Welt treffen, Verträge unterzeichnen und Partnerschaften aufbauen und mehr über Marktanforderungen, zukünftige Projekte und Chancen erfahren, um bei Projekten mit erneuerbaren und sauberen Energien in den VAE mitzuwirken. Das ist besonders wichtig wegen der "Projects of the 50" ("Projekte der 50"), mit denen die VAE öffentlich-private Partnerschaften verstärken und vielversprechende Investitionschancen im Land schaffen möchten.

Die 23. WETEX, die auf der Expo 2020 Dubai stattfand, lockte 1.200 Unternehmen aus 55 Ländern, 61 Sponsoren, 10 Länderpavillons und 45.506 Gäste aus der ganzen Welt an. Die DEWA organisierte 56 Seminare und Podiumsdiskussionen. Zu den Themen zählten Nachhaltigkeit, die Produktion und Speicherung erneuerbarer und sauberer Energie, grüner Wasserstoff, Wasserentsalzung mit sauberer Energie, Kohlenstoffbindung, Kreislaufwirtschaft, Umwandlung von Abfall in Energie, Künstliche Intelligenz (KI), neue Technologien für die Versorgungswirtschaft, intelligente Zähler und Netze sowie Innovationen nach COVID-19.

