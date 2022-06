DJ EZB: Kroatien kann nicht zum 1. Januar an Tips angeschlossen werden

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beschlossen, den Anschluss Kroatiens an das Sofortzahlungssystem Tips um sechs Monate zu verschieben. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, soll dieser eigentlich für 1. Januar 2023 geplante Schritt nun spätestens Ende Juni 2023 erfolgen.

"Der geplante Beitritt Kroatiens zum Euroraum, der vorbehaltlich der Entscheidung des Rates der Europäischen Union über die Erfüllung der erforderlichen Bedingungen derzeit für den 1. Januar 2023 erwartet wird, würde es erforderlich machen, dass der kroatische Markt unmittelbar nach dem Beitritt zum Euro in Tips aufgenommen wird, und zwar parallel zur Teilnahme der Hrvatska narodna banka an Target2 als Zentralbank des Euro-Währungsgebiets", heißt es in einer EZB-Mitteilung.

Eine EZB-Sprecherin stellte aber klar, dass Kroatien dem Euroraum auch ohne Zugang zu Tips beitreten könne.

Der Hauptgrund für den Aufschub ist laut der Mitteilung das Zusammentreffen mit dem Start eines wichtigen Projekts des Eurosystems, der Target1/Target2-Securities-Konsolidierung im November 2022, was eine angemessene Tips-Prüfung und Migration des kroatischen Marktes verhindern würde. Laut EZB hat der Rat den Beschluss einer Verschiebung des Tips-Anschlusses bereits am 27. Mai gefasst.

June 24, 2022

