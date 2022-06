(shareribs.com) Ottawa / Washington 24.06.2022 - Der kanadische Cannabisproduzent Aurora Cannabis plant Stellenstreichungen und will das Unternehmen umbauen. In den USA wird an einem Gesetz gearbeitet, das US-Cannabisunternehmen den Zugang zum Aktienmarkt geben soll. Aurora Cannabis hat in dieser Woche Berichte über Stellenstreichungen bestätigt. Das Unternehmen will im Zuge einer Umstrukturierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...