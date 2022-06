Wochenausblick: DAX - Schlusssprint reicht nicht für Wochengewinn. Banken, Blockchain und Biotech im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Ein freundlicher Wochenschluss sorgte dafür, dass zahlreiche europäische Leitindizes auf Wochensicht doch noch die Gewinnzone erreicht haben. CAC40 und EuroStoxx50 verbuchten dabei Kurszuwächse von 3,4 beziehungsweise 3 Prozent. Beim DAX reichte der Sprint vom Freitag immerhin noch zum Erreichen des Niveaus der Vorwoche. Unterstützung bekamen die Aktienmärkte von einer sichtlichen Entspannung an den Anleihemärkten. Dort gaben die Renditen langfristiger Staatspapiere in der zweiten Wochenhälfte deutlich nach. Die Rezessionsrisiken machten sich dann nur noch bei sehr konjunkturabhängigen Sektoren wie den Banken und Rohstoffunternehmen bemerkbar.

Kommende Woche werden zahlreiche Frühindikatoren und Inflationsdaten veröffentlicht. Darüberhinaus endet für die meisten Unternehmen das zweite Geschäftsquartal. Anleger sollten sich darauf vorbereiten, dass einige Unternehmen vorab Eckdaten zum Quartal veröffentlichen und ihre Prognosen möglicherweise anpassen.

Edelmetalle wie Platin und Silber kämpfen zum Wochenschluss mit wichtigen Unterstützungsmarken - 21 US-Dollar beziehungsweise 910 US-Dollar. Gold gab im Wochenverlauf bis auf 1.830 US-Dollar nach. Die Bären haben das Zepter also in der Hand. Nach den starken Verlusten der Vorwoche pendelte sich am Ölmarkt die Notierung für ein Barrel Brent Crude bei 113,60 US-Dollar ein. Der Mitte Juni gestartete Abwärtstrend ist allerdings noch intakt.

Unternehmen im Fokus

Der DAX hat sich gegenüber der Vorwoche kaum verändert. Die DAX-Mitglieder verzeichneten jedoch teils kräftige Bewegungen. Beiersdorf hat sich in der ersten Woche nach dem Wiederaufstieg in den DAX um knapp 9,7 Prozent gegenüber dem Vorwochenschluss verbessert. Einzig Symrise gelang mit 10,6 Prozent eine etwas bessere Wochenperformance. Zu den größten Verlierern zählten Chemietitel wie BASF und Brenntag, Autoaktien wie BMW, Mercedes-Benz und Porsche sowie Bayer und Deutsche Bank. In der zweiten Reihe konnte der DAX-Absteiger Delivery Hero sowie der Software-Konzern Nemetschek ein zweistelliges Wochenplus verbuchen. Eine starke Performance zum Wochenschluss spülte auch die Aktien von Aixtron, Bechtle und Evotec im Wochenranking weit nach vorn. Stahl- und Rohstoffunternehmen wie Aurubis, Salzgitter und ThyssenKrupp kamen angesichts der Angst vor einer Rezession stark unter die Räder.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten in der abgelaufenen Woche der ESG Global Anti Plastic Index, European Biotech Index, Global Anti Virus Health und Solactive Blockchain & Crypto Technologie Index.

Nike präsentiert nächste Woche Zahlen zum abgelaufenen Quartal und könnte damit auch die Aktien von Adidas und Puma bewegen. Cancom, Grand City Properties, Hornbach, Nagarro, Scouot24 und Zeal Network laden zur Hauptversammlung. BioNTech, Deutsche Börse und Fuchs Petrolub laden jeweils zum Kapitalmarkttag.

Wichtige Termine

MONTAG, 27. Juni

Deutschland - Auftragseingang Langlebige Güter, Mai 2022

Europa - Eröffnungsrede von EZB-Präsidentin Lagarde auf dem geldpolitischen Forum in Sintra, Portugal

DIENSTAG, 28. Juni

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex Deutschland, Juli

Frankreich - Verbrauchervertrauen, Juni

Frankreich - Arbeitsmarkt, Q2

USA - Verbrauchervertrauen, Juni

USA - FED-Präsidentin von San Francisco Daly nimmt an einem von LinkedIn veranstalteten virtuellen Kamingespräch teil

MITTWOCH, 29. Juni

Deutschland - Verbraucherpreisindex inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Juni (vorläufig)

Deutschland - DIW Konjunkturbarometer

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, Juni (endgültig)

USA - BIP USA, Q1 (endgültig)

DONNERSTAG, 30. Juni

China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, Juni

Deutschland - Monatliche Arbeitsmarktstatistik Deutschland (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Mai

Deutschland - Einzelhandelsumsatz, Mai

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Deutschland, Juni

Europa - Arbeitsmarkt EU, Mai

Frankreich - Konsumausgaben, Juni

Frankreich - Verbraucherpreise, Juni (vorläufig)

USA - Persönliche Einkommen und Konsum in den USA, Mai

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA für die Woche bis zum 25. Juni

USA - Einkaufsmanagerindex Chicago, Juni

FREITAG, 1. Juli

Japan - Tankan-Bericht Japan, Q2

China Caixin PMI Industrie für China, Juni (endgültig)

Deutschland - S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Industrie Deutschland, Juni (detailliert)

Europa - S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, Juni (detailliert)

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Juni (vorläufig)

USA - US-Autoabsatz, Juni

USA - Bauausgaben USA, Mai

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Juni

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 13.430/13.570/13.760 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.620/13.030 Punkte

Zum Wochenschluss konnte der DAX die Kreuzunterstützung wieder überschreiten. Zum Start in die neue Woche dürfte die Zone rund um 13.030 Punkte entscheidend sein. Solange diese Unterstützung hält besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.430/13.570 Punkte. Kippt der Leitindex unter das Level droht eine Abwärtswelle bis 12.620 Punkte.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 19.10.2020 - 24.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.06.2014- 24.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis inPkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB6W3S 3,22* 12.700 13.200 16.08.2022 DAX HB6W3Z 1,94* 13.400 13.900 16.08.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.06.2022; 17:45 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis inPkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB6W54 3,64* 14.100 13.600 16.08.2022 DAX HB6W4X 2,30* 13.400 12.900 16.08.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.06.2022 17:45 Uhr

