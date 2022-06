DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Übernahme der praxis PLUS award GmbH u.a. durch Sachkapitalerhöhung der medondo holding AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta029/24.06.2022/17:50) - Übernahme der praxis PLUS award GmbH u.a. durch Sachkapitalerhöhung der medondo holding AG

München, den 24. Juni 2022- Die medondo holding AG (ISIN DE0008131350, Basic Board) gibt bekannt, dass sie heute einen Vertrag zum Erwerb der praxis PLUS award GmbH abgeschlossen hat. Diese Gesellschaft organisiert Veranstaltungen für den Dentalbereich, berät Praxen im Kieferorthopädie- und Dentalbereich und führt Audits durch. Branchenbekannt ist die jährliche Galaveranstaltung, innerhalb derer besonders vorbildliche Praxen ausgezeichnet werden.

Die Transaktion wird in Form einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts mit ergänzender Barzuzahlung durchgeführt. Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 das Grundkapital der Gesellschaft um einen Betrag von EUR 520.000,00 gegen Sacheinlagen zu erhöhen und zwar durch Ausgabe von 520.000 auf Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von jeweils EUR 1,00 (" Neue Aktien"). Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2022 gewinnberechtigt.

Die Zeichner erhalten gegen die Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile der praxis PLUS award GmbH insgesamt 520.000 Neue Aktien und Barzuzahlungen in der Gesamthöhe von ca. 1 Mio., die in drei Tranchen bezahlt werden. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von EUR 2,3 Mio. zugrunde.

Nach Durchführung der Kapitalerhöhung wird sich das eingetragene Grundkapital der medondo holding AG von aktuell Euro 13.710.184,00 auf Euro 14.230.184,00 erhöhen.

Ziel ist es, die Transaktion bis September 2022 abzuwickeln.

München, den 24. Juni 2022

Der Vorstand

