Die beiden Unternehmen wollen in Nordamerika gemeinsam als führender "Transportation Solutions Provider" auftreten. Der vereinbarte Preis je Aktie von USA TRUCK (Sitz: Arizona, gegründet 1983) beträgt 31,72 $. Inklusive übernommener Schulden engagiert sich die Bahn-Tochter mit 435 Mio. $. Es gelten die üblichen Vorbehalte, kartellrechtliche Genehmigung und Zustimmung durch die Aktionäre.



DB Schenker (weltweit 76.000 Beschäftigte, davon mehr als 10.000 in Amerika) kommt bei seiner globalen Expansion einen großen Schritt weiter. Laut USA Truck nimmt das fusionierte Unternehmen die Rolle des Branchenführers ein. USA TRUCK wird in DB Schenkers Gesamtnetzwerk (Land-, Luft- und Seetransport) inklusive Supply Chain Management eingebunden.



USA Truck zählt 2.100 Beschäftigte, zur Fahrzeugflotte gehören rund 1.900 Trucks und man arbeitet mit mehr als 36.000 Kontraktpartnern zusammen. Der geschätzte Umsatz im diesem Jahr beträgt 837 Mio. $. Analysten setzen einen Gewinnanstieg von 2,86 auf 4,55 $ je Aktie an.



Die Aktie mit Nasdaq-Kürzel "USAK" steht heute bei + 111,2 % bzw. 30,79 $.





