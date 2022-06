DJ Moody's gibt der Deutschen Post eine bessere Bonitätsnote

FRANKFURT (Dow Jones)--Moody's Investors Service hat das langfristige Emittentenrating der Deutschen Post AG von "A3" auf "A2" und das kurzfristige Emittentenrating von "Prime-2" auf "Prime-1" angehoben. Der Ausblick sei stabil, teilte die Ratingagentur am Freitagabend mit. "Die Heraufstufung des Ratings spiegelt die sehr gute operative Leistung des Unternehmens in den letzten zwei Jahren und die anhaltend positive Ertragsdynamik wider, die durch starke Marktfundamentaldaten in den meisten Geschäftsbereichen des Unternehmens unterstützt wird", sagte Lorenzo Re, Moody's Vice President und Senior Analyst.

Die Heraufstufung des Ratings spiegele zudem die "große finanzielle Flexibilität" der Deutschen Post wider, die es ihr ermögliche, sich auf ein schwierigeres makroökonomisches Umfeld einzustellen oder die Ausschüttungen an die Aktionäre sowie Fusionen und Übernahmen zu erhöhen", so Lorenzo Re weiter.

