Zürich (ots) -Heute wurde Regula Rytz zur neuen Präsidentin von Helvetas gewählt. Sie will sich für Antworten auf die Herausforderungen des Klimawandels, für Armutsbekämpfung und faire Chancen einsetzen. Regula Rytz übernimmt das Amt von Therese Frösch, die altershalber zurücktritt. Sie stand seit 2018 an der Spitze der Schweizer NGO für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe.Einstimmig haben die Vereinsmitglieder von Helvetas heute Regula Rytz zur neuen Präsidentin gewählt. Regula Rytz, die jüngst aus dem Nationalrat zurückgetreten ist, übernimmt das Präsidium der Schweizer Organisation für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe von Therese Frösch. Die Historikerin engagiert sich seit Jahren für Gerechtigkeit, Umweltschutz, Bildung und Frauenrechte. "All diese Themen stehen auch im Fokus von Helvetas, das passt also optimal", sagt sie.Schwerpunkte: Antworten auf die Herausforderung des Klimawandels und ArmutsbekämpfungRegula Rytz (https://www.helvetas.org/de/schweiz/wer-wir-sind/kontakt/Regula-Rytz_person_9267) freut sich auf die neue Aufgabe. "Aktuell nehmen Armut und Hunger - auch infolge des Klimawandels und des Ukraine-Kriegs - weltweit wieder zu. Das müssen wir sehr ernst nehmen. Denn wenn die Menschen nichts mehr zu verlieren haben, wird die Welt ein gefährlicher Ort. In dieser Zeit der Krisen ist die Entwicklungszusammenarbeit ein Schlüssel für Stabilität und Sicherheit", sagt die neue Helvetas-Präsidentin. "Mein Ziel ist es, sie zu stärken."Unter anderem liegt ihr am Herzen, den Klimawandel zu bremsen und die Menschen im globalen Süden dabei zu unterstützen, sich an das veränderte Klima anzupassen und ihre Existenz zu schützen - sei dies mit wassersparenden Anbaumethoden, dürreresistentem Saatgut oder Regenwasserspeicherung. Regula Rytz: "Klimaschutz bedeutet auch Armutsbekämpfung." Mit Helvetas will sie sich dafür einsetzen, dass alle Menschen die Chance auf ein Leben in Würde und Sicherheit erhalten.Vizepräsident der Schweizer NGO, die sich in 33 Ländern für bessere Lebensbedingungen und Perspektiven einsetzt, bleibt Peter Niggli, der anerkannte Experte für Entwicklungszusammenarbeit und ehemalige Geschäftsleiter von Alliance Sud.Therese Frösch verabschiedet sichDie Wahl der neuen Präsidentin fand heute Freitag, 24. Juni 2022, im Rahmen der Helvetas-Generalversammlung in Zürich statt. Gleichzeitig verabschiedete sich Therese Frösch, die vier Jahre lang Helvetas-Präsidentin war und zuvor fünf Jahre Vizepräsidentin. Die frühere Nationalrätin setzte sich für zeitgemässe Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe ein. Unter ihrem Präsidium entwickelte sich die NGO weiter. So baute Helvetas beispielsweise regionale Kompetenzzentren im Ausland auf, verstärkte ihr Engagement in Städten, in neuen Regionen - unter anderem im Libanon - und für junge Menschen. "Mir war es wichtig, die Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und lokalen Partnern so zu gestalten, dass die Ärmsten profitieren, und mich gleichzeitig für entwicklungspolitische Initiativen hierzulande einzusetzen", sagt sie.Neu zum Helvetas-Zentralvorstand stösst auch Dominique Schmid. Der Betriebswirt übernimmt die Aufgaben von Heinz Hänni, der nach fünf Jahren sein Amt als Finanzdelegierter abgibt. Marie Garnier tritt ebenfalls aus dem Zentralvorstand aus. Der Helvetas-Zentralvorstand setzt sich nun - nebst Präsidentin Regula Rytz und Vizepräsident Peter Niggli - wie folgt zusammen: Jörg Frieden, Angelo Gnädinger, René Holenstein, Romaine Jean, Jean-Philippe Jutzi, Erna Karrer-Rüedi, Peter Messerli, Dina Pomeranz, Fenneke Reysoo, Dominique Schmid, Hansi Voigt und Ueli Winzenried.Zusätzliche Informationen: Audio-Files mit Quotes von Regula RytzErfahren Sie (in den hier verlinkten Audio-Files), was...- ...Regula Rytz motiviert, das Präsidium von Helvetas zu übernehmen. (https://www.helvetas.org/Movies-Audios/Switzerland/Audio/Medienmitteilungen/2022_06_24_RR%20Frage%201.mp3)- ...Regula Rytz konkret bewirken möchte. (https://www.helvetas.org/Movies-Audios/Switzerland/Audio/Medienmitteilungen/2022_06_24_RR%20Frage%202.mp3)- ...die Schweiz als kleines Land in der Welt bewirken kann. (https://www.helvetas.org/Movies-Audios/Switzerland/Audio/Medienmitteilungen/2022_06_24_RR%20Frage%203.mp3)Weitere Informationen:Unsere Vision und unser Engagement (https://www.helvetas.org/de/schweiz/wer-wir-sind/vision-engagement)Alle Mitglieder des Zentralvorstands mit Kurzbiographie (https://www.helvetas.org/de/schweiz/wer-wir-sind/vorstand-geschaeftsleitung/zentralvorstand)Pressekontakt:Katrin Hafner, Medienverantwortliche Helvetas, 044 368 67 79, katrin.hafner@helvetas.orgOriginal-Content von: Helvetas, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000432/100891611