The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.06.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.06.2022



ISIN Name

AU000000RFF5 RURAL FUNDS GROUP UTS

CA20676X3067 CONDOR PETROLEUM INC.

FR0013283371 RCI BANQUE 17/22 MTN

IE00B0M63953 ISHS-MSCI EAST.EUR.C.DL D

IE00B5V87390 ISHSVII-MSCI RU ADR/GDRDA

IT0005383291 FERRETTI S.P.A. O.N.

US5591892048 MAGNITOGORSK I+S REGS/13

US74039L1035 PREF.APPART.COMN.A DL-,01

US8523874068 STAFFING 360 SOL.DL-00001

