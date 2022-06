Brigade-M3 European Acquisition Corp. (die "Gesellschaft"), eine spezielle Akquisitionsgesellschaft, die am 21. April 2021 nach dem Recht der Cayman Islands als Exempted Company mit beschränkter Haftung gegründet wurde und an der Euronext Amsterdam notiert ist, veröffentlichte heute ihren Jahresbericht für den Berichtszeitraum 21. April 2021 bis 31. Dezember 2021.

Der vollständige Bericht kann von der Website des Unternehmens über den folgenden Link heruntergeladen werden: https://www.brigadem3eac.com/documents

WICHTIGE INFORMATION

Die vorliegende Pressemitteilung enthält Angaben, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsrichtlinie zu betrachten sind.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorliegende Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan, den Caiman Islands oder Südafrika oder einer in einem anderen Land bestimmt, in der eine solche Weitergabe oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre oder eine Registrierung oder anderweitige Maßnahmen erfordern würde. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung oder ein Angebot an die Öffentlichkeit oder einen Antrag auf Zeichnung von Wertpapieren dar.

Die Freigabe, Veröffentlichung oder Weitergabe der vorliegenden Mitteilung kann in bestimmten Ländern gesetzlich eingeschränkt sein. Daher sollten sich Personen in den Ländern, in denen die vorliegende Mitteilung freigegeben, veröffentlicht oder weitergegeben wird, über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Die Gesellschaft hat keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot von Wertpapieren oder den Besitz oder die Weitergabe dieser Mitteilung oder anderer Angebots- oder Werbematerialien in Bezug auf diese Wertpapiere in einem Land, in dem entsprechende Maßnahmen erforderlich sind, gestatten würden.

Die vorliegende Mitteilung und der Jahresbericht der Gesellschaft, auf den in dieser Mitteilung verwiesen wird, können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft in Bezug auf einen Unternehmenszusammenschluss, die Geschäftsaktivität, die Wirtschaft und weitere zukünftige Bedingungen der Gesellschaft beruhen und nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung Gültigkeit besitzen. Zukunftsgerichtete Aussagen können und weichen häufig erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen ab. Alle zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Sicht der Unternehmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken im Zusammenhang mit zukünftigen Ereignissen und anderen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, das Betriebsergebnis, die Finanzlage, die Liquidität, die Aussichten, das Wachstum oder die Strategien der Gesellschaft Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum dieser Bekanntmachung zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220623005911/de/

Contacts:

ANFRAGEN

Brigade-M3 European Acquisition Corp.

c/o Brigade Capital Management, LP

399 Park Avenue, 16th Floor

New York, NY 10022

E-Mail: BrigadeM3EAC@brigadecapital.com