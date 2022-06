DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Ankauf

ADLER Real Estate erwirbt Bestandsportfolio in Berlin von der Adler Group



24.06.2022 / 20:13

ADLER Real Estate erwirbt Bestandsportfolio in Berlin von der Adler Group Transaktion zum Marktwert in Höhe von 326 Mio. EUR

Schritt zur weiteren Optimierung der Unternehmensstrukturen Berlin, 24. Juni 2022 - Die ADLER Real Estate AG ("ADLER Real Estate") hat heute nach den Genehmigungsbeschlüssen des Aufsichtsrats der ADLER Real Estate sowie des Verwaltungsrats der Adler Group S.A. ("Adler Group") den Erwerb eines Bestandsportfolios von Wohnimmobilien in Berlin von der Adler Group bekanntgegeben. Das Bestandsportfolio umfasst rund 1.400 Wohneinheiten in Berlin und hat nach der letzten, von CBRE per 31. März 2022 erstellten Bewertung einen Marktwert von 326 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung von Minderheitsanteilen, Finanzverbindlichkeiten sowie latenten Steuern beträgt die an die Adler Group S.A. zu leistende Gegenleistung rund 275 Mio. EUR. Die Transaktion steht unter keinem Vorbehalt und wird unverzüglich vollzogen. Der Erwerb wird vor dem Hintergrund der Optimierung der Prozesse und Strukturen innerhalb der Adler Group und ihrer Tochtergesellschaften vollzogen und dient insbesondere dem effektiven Management von Bar- und Vermögensgegenständen der ADLER Real Estate. Die Transaktion stärkt die Gesamtvermögensposition und den Vermögensmix von ADLER Real Estate. Die Gesellschaft positioniert sich als bedeutender Anbieter von Wohnungen in Deutschland. Das Geschäftsmodell besteht in der langfristigen Vermietung von Wohnungen und der Erzielung nachhaltiger Zahlungsströme. Von daher ist der Erwerb des Portfolios im besten Interesse von ADLER Real Estate. Die Adler Group ist mit einem Anteil von 96,72% Mehrheitsgesellschafterin der ADLER Real Estate. Kontakt



24.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

