Echte Überraschungen gab es an den Börsen zuletzt kaum zu sehen. Vielmehr haben sich hauptsächlich die bösen Vorahnungen bestätigt, welche viele Anleger schon seit Längerem mit sich herumschleppen. In Deutschland und Europa droht das Gas knapp zu werden, die Inflation bleibt auf hohem Niveau und die Zinsen werden wohl kräftig steigen.Das ist ein recht explosiver Cocktail an Problemen, welcher unter andere BASF (DE000BASF111) weiter zusetzt. Nachdem hier zuvor bereits kräftige Kursverluste verzeichnet werden mussten, ging es am Donnerstag um ...

