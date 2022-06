DJ L'Oreal verzeichnet weiterhin hohe Absätze trotz Preissteigerungen

FRANKFURT (Dow Jones)--L'Oreal-Vorstandsmitglied Alexis Perakis-Valat erwartet trotz der Preissteigerungen im Handel keinen Absatzeinbruch. "In Deutschland boomt der Make-up-Markt seit einigen Wochen geradezu, also seitdem die Masken nicht mehr Pflicht sind", sagte er der Zeitung Welt am Sonntag. "Zugleich steigt der Durchschnittspreis. Ähnliches sehen wir weltweit." Die Branche verkaufe sogar mehr als in den Monaten vor der Pandemie.

Anders als bei Lebensmitteln sei die Frequenz, in der Kosmetik gekauft wird, niedrig. "Da ist der Druck zu sparen weniger hoch", sagte Perakis-Valat der Zeitung. Frauen seien weltweit durch das Internet besser informiert als je zuvor, das helfe dem Kosmetikkonzern, höherpreisige Premium-Produkte zu verkaufen. Denn je besser die Kundinnen informiert seien, desto bessere Produkte verlangten sie - und desto höher sei ihre Bereitschaft, für Wirksamkeit, Qualität und Innovation zu zahlen.

Der Manager, der das Geschäft mit den Massenmarkt-Marken L'Oreal Paris, Garnier, Maybelline und Nyx verantwortet, verteidigte, dass L'Oréal sich in Russland nur zum Teil vom Markt zurückgezogen hat. "Wir werden weiterhin essenzielle Produkte anbieten, die nur einen sehr kleinen Teil unseres Geschäfts ausmachen", sagte er. "Wir haben auch eine Verantwortung für unsere Mitarbeiter in Russland."

