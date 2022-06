Bonn/Erfurt (ots) -



Bonn/Erfurt, 25. Juni 2022. Die Kandidatin für den Parteivorsitz der Linken und Landesvorsitzende in Niedersachsen, Heidi Reichinnek, erklärt im phoenix-Interview, dass Waffenlieferungen an die Ukraine im Konflikt mit Russland keine Lösung seien. "Wir lehnen Waffenlieferungen ab. Der Parteitag muss entscheiden, wenn er das ändern möchte. Wir sind die Friedenspartei", so Reichinnek am Rande des Parteitags der Linken. "Wir sagen ganz klar, dass dieser verbrecherische Angriffskrieg zu verurteilen ist. Wir wollen Sanktionen, die der russischen Elite schaden und nicht der Bevölkerung. Wir wollen humanitäre Hilfe und die Aufnahme von Flüchtlingen und Deserteurinnen und Deserteuren und diplomatische Lösungen."



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5257440

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de