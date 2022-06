Abgesehen von einem kurzen Moment während des Coronacrashs notierte die Aktie der BASF (WKN: BASF11) in den letzten zehn Jahren fast immer weitaus höher als heute. Rein vom Chartbild her wirkt es so, als ob der Chemieriese mit dem Rücken zur Wand stünde. Und einige reißerische Überschriften deuten tatsächlich an, dass der BASF Schlimmes droht. Aber die Realität schaut anders aus. Dieser Verkaufsdruck erscheint mir sehr kurzsichtig. So verprügelt ist die BASF-Aktie Noch Anfang 2018 stieß der Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...